استمرار رفع مياه الأمطار بقرى ومدن كفر الشيخ واستقرار حالة الطقس نسبيا.. صور

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، برغم عدم تعرض عدد من مدن وقرى المحافظة لهطول أمطار، اليوم الأحد، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار المتبقية بجميع مدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‏ تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمهندس حسن صفوت موافى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلى سلامه، القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة مسير، واللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة يبلطيم، واللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وغريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، واللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، وأحمد عيسى، رئيس مدينة سيدى غازى، ووائل فرج، رئيس مدينة البرلس، وهيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم، اللواء هانى يوسف رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال رفع الامطار من شوارع وميادين مدن المحافظة، وأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة بالشوارع الرئيسية والميادين ومحيط المصالح الحكومية وداخل أسوار المدارس، بالإضافة إلى فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحى، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن باستمرار رفع مياه الأمطار أولاً بأول، والتواجد المستمر فى الشوارع، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحى، والترع والمصارف التى تم تغطيتها، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة، حرصا على سلامتهم

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقى المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد فى الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى أمطار فى حالة سقوطها، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز، والرى، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.