إزالة آثار الأمطار ليلا بـ4 مدن ومراكز بكفر الشيخ واستمرار رفع حالة الطوارئ

واصلت حملات مجالس المدن" قلين وبيلا وكفر الشيخ، ومسير" بمحافظة كفر الشيخ، رفع مياه الأمطار ليلا، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً منا على ضرورة السعى دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين رفع كفاءة خطوط مياه الشرب والصرف الصحى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، جولات ميدانية لمحطات الصرف الصحى، تزامناً مع تعرض البلاد لعـدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، جهود مجلس المدينة وكافة الوحدات المحلية فى التعامل مع موجة الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة من قبل نواب المدينة ورؤساء القرى وجميع الجهات المعنية أولا بأول، حيث تم الدفع بالمعدات والفرق الفنية لتنفيذ تلك الأعمال، بشكل دورى لتيسير الحركة المرورية بالشوارع.

وأشار رئيس مدينة بيلا، إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بمجلس مدينة بيلا، موضحاً أن غرفة العمليات تواصل عملها على مدار الساعة، من أجل تلقى أى شكاوى من المواطنين أو أى بلاغات بشأن الأمطار ويتم التعامل معها بشكل فورى، مؤكداً استمرار الميدانية لرفع أى تراكمات المياه بكافة الشوارع والميادين.

تابع المهندس حسن صفوت موافى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار بحى شرق وغرب كفر الشيخ، وكذلك بقرى المركز، والتعامل الفورى مع مياه الأمطار، والتركيز على جميع المدارس، والهيئات الخدمية، بجانب العمل فى جميع الشوارع الرئيسية والفرعية.

وتابع على سلامة، القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة مسير، رفع مياه الأمطار بالأماكن المنخفضة ومخلفات الأمطار، والدفع بسيارات الكسح، بالإضافة إلى حملات النظافة اليومية، كما تابع محطات الصرف وانتظام تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار رفع مياه الامطار، والتأكد من عمل صفايات الأمطار، وتغطية بيارات الصرف الصحى، والترع والمصارف التى تم تغطيتها، ورفع وكسح المياه من الشوارع الناتجة عن هطول الأمطار.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن باستمرار رفع مياه الأمطار أولاً بأول، والتواجد المستمر فى الشوارع، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحى، والترع والمصارف التى تم تغطيتها، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة، حرصا على سلامتهم.



جانب من تسليك البيارات



رفع مياه الامطار ببيلا



رفع مياه الامطار بمسير



متابعة رفع مياه الامطار بقلين



متابعة محطات الصرف بمسير