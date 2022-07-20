اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:33 ص
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فصل التيار الكهربائى عن مناطق جنوب الغردقة لصيانة المحولات اليوم

الأربعاء، 20 يوليه 2022 01:00 ص
فصل التيار الكهربائى عن مناطق جنوب الغردقة لصيانة المحولات اليوم انقطاع الكهرباء
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة جنوب مدينة الغردقة بهدف صيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات البحر الأحمر .

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن  سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم بداية من الساعة 9 صباحا حتي الثانية ظهر عن سينزو مول بالطريق الدائرى، وقري الجنجل، الكمين الجنوبى، ومورنينج ستار، ومحطة فودافون بالكيلو 9، والدولفين، قرى سهل حشيش ،لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .




 


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