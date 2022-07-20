فصل التيار الكهربائى عن مناطق جنوب الغردقة لصيانة المحولات اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة جنوب مدينة الغردقة بهدف صيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات البحر الأحمر .



وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم بداية من الساعة 9 صباحا حتي الثانية ظهر عن سينزو مول بالطريق الدائرى، وقري الجنجل، الكمين الجنوبى، ومورنينج ستار، ومحطة فودافون بالكيلو 9، والدولفين، قرى سهل حشيش ،لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .









