فصل التيار الكهربائى عن مناطق جنوب الغردقة لصيانة المحولات اليوم

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة جنوب مدينة الغردقة بهدف صيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات البحر الأحمر .
وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم بداية من الساعة 9 صباحا حتي الثانية ظهر عن سينزو مول بالطريق الدائرى، وقري الجنجل، الكمين الجنوبى، ومورنينج ستار، ومحطة فودافون بالكيلو 9، والدولفين، قرى سهل حشيش ،لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .
فصل التيار الكهربائى عن مناطق جنوب الغردقة لصيانة المحولات اليومالأربعاء، 20 يوليه 2022 01:00 ص
انقطاع الكهرباء
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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة جنوب مدينة الغردقة بهدف صيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات البحر الأحمر .
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