إصابة شاب وزوجته فى حادث سير على الصحراوى الغربى ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب شاب وزوجته اليوم الأحد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بعد كمين سمسطا دائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص ببعضها على الطريق الصحراوى الغربى بحرى كمين سمسطا فى اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بنى سويف، نتج عنه إصابة شاب وزوجته.

على الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابان إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى سمسطا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

استقبل مستشفى سمسطا المركزى: أحمد م ع 36 عامًا، بسحجات وكدمة بالصدر، وزوجته فاطمة م ع 28 عامًا، بخلع بالكتف الأيسر، يقيمان بمدينة 6 أكتوبر.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.