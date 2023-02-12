إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص بينهم طفلة بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب تروسيكل على طريق سهل الطينة، قرية 7 بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيا.
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري إبراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد انقلاب تروسيكل على طريق سهل الطينه قرية 7 بالقنطرة شرق.
على الفور انتقل رجال الأمن ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية بسيارتي إسعاف لمكان الحادث وتبين إصابة كلا من سلمي رباح عيد عواد 48 سنة اشتباه كسر بعظام الحوض والطفلة نورهان عواد محمد 7 سنوات جرح قطعي بالجبهه واشتباه كسر بالجمجمة، ومحمد سليمان محمد 19 سنة كدمات وسحجات بالجسم.
تم نقل المصابين إلى مستشفي المركزي بالقنطرة شرق لتلقى العلاج والحالات الخطرة إلى مستشفي أبو خليفة للطوارئ التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات اللازمة.
تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.
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