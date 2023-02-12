إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 3 أشخاص بينهم طفلة بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب تروسيكل على طريق سهل الطينة، قرية 7 بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيا.