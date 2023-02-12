إصابة شخصين في حادث تصادم بين سيارتين بالبلينا جنوب محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارة ملاكى وسيارة نقل نتج عن الحادث إصابة قائدى السيارة الأولى والثانية، تم نقل المصابين للمستشفى المركزى للعلاج تم رفع أثار الحادث من على الطريق وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارتين الأولى ملاكى والثانية نقل وجود مصابين تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوجود حادث تصادم ومصابين دائرة مركز البلينا حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " ملاكي قيادة المدعو عبد الله ج ع ع 50 سنة سائق ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة نقل " قيادة المدعو عبد الله م م ع 31 سنة سائق ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولي " بكسر بالركبة اليمني وجروح بالشفة السفلي والأذن اليسري "، و قائد السيارة الثانية " جرح رضي بفروة الرأس " تم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم وتم الدفع بقوات إدارتى المرور وتامين الطرق إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.