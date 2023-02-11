مصرع طفل وإصابة 3 من أسرته فى حريق داخل منزلهم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي طفل مصرعه، وأصيب 3 من أفراد أسرته، في حريق شب اليوم السبت، بمنزلهم الكائن بقرية بدهل التابعة لمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، بلاغًا بنشوب حريق بمنزل بقرية بدهل بدائرة مركز شرطة سمسطا، نتج عنه وفاة طفل وإصابة 3 من أفراد أسرته "الأب والأم وطفلهما"، وأتت النيران على أثاثات وأجهزة كهربائية بالمنزل.

وشهدت قرية بدهل التابعة لمركز سمسطا جنوب بنى سويف، نشوب حريق بمنزل "احمد م خ" 30 عامًا، نتج عنه وفاة نجله "ادم" البالغ من العمر 5 سنوات، وإصابة زوجته "صباح ح ا" وطفلهما "عمر" باختناق واحتراق غرفة المعيشة وبعض محتويات المسكن .

وتم نقل المصابين الثلاث إلى مستشفى سمسطا المركزي، وأجريت لهم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم إيداع جثة الطفل المتوفي مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لإستصدار تصريح الدفن بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.