إصابة سيدة صدمها قطار بإحدى قرى فرشوط فى قنا

قنا - صابر سعيد

أصيبت سيدة، اليوم الأحد، بإصابة بالغة بعدما صدمها قطار أمام قرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط ب محافظة قنا ، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها وتلقى العلاج.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة سيدة صدمها قطار أمام قرية رفاعة في مركز فرشوط، وتبين إصابة سيدة في الخمسينيات من عمرها، ببتر فى الساق، من بمركز أبوتشت، صدمها قطار أمام قرية رفاعة في مركز فرشوط.

تم نقل المصابة إلى مستشفى فرشوط المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وكان قد لقى شخص مصرعه، في انهيار بئر داخل منزل بحاجر الوقف شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد مصرع شخص داخل بئر بمنزل في حاجر الوقف، شمال محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن لشخص يدعى شعبان.م، لقى مصرعه بعد سقوط البئر عليها، وأوضحت التحريات الأولية أن الشخص كان نقب على الآثار داخل المنزل فانهار البئر عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة.