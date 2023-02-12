أهالى قرية سالمانة ببئر العبد يحتفلون بختام بطولة الشهيد الرياضية

شمال سيناء ـ محمد حسين

احتفل أهالى قرية "سالمانة"، التابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء بختام بطولة الشهيد أحمد الدولى على ملعب مركز الشباب بالقرية، بحضور قيادات مديرية الشباب والرياضة ورموز المنطقة.

قال محمد عايش رئيس مجلس إدارة مركز شباب سالمانه، انه أختتمت بطولة رياضية شارك فيها 24 فريق بعدد 384 لاعب من شباب بئر العبد، حملت اسم بطولة "الشهيد البطل أحمد الدولى"، على أرض ملعب مركز شباب سلمانة، وأدار المباراة الحكم أحمد مقبل، وانتهت بفوز فريق العيون أ على فريق العيون ب بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1/1.

وأضاف أن اللجنة المنظمة للبطولة أشرف عليها كل من محمد محمد الرعيدى، ونايف خميس، وشارك فى حضور حفل الختام جمع من الأهالى ورموز منطقة بئر العبد إلى جانب قيادات الإدارة الرياضية بمركز بئر العبد ومديرية الشباب والرياضة، وتضمنت فقرات عروض رياضية قدمها لاعبين من اكاديمية النادى الرياضى ببئر العبد.

وأشار جميل العنيزى مدير مركز شباب سالمانه إلى أن المركز يشارك حاليا فى الدوري العام لمراكز شباب مصر في الكرة الخماسية، ودوري مراكز الشباب، كما يقوم بفعاليات وانشطة براعم لتعليم مهارات كرة القدم، ومباريات تنس الطاولة، والاستعاد لدورى كرة الطائرة والنشاط اليومى بالملعب الخماسى، وعقد الندوات التوعوية لشباب القرية.

من جانبه قال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن هذه البطولة تعد من البطولات الرياضية الهامة التى تنفذ، وتأتى فى اطار دعم وزارة الشباب والرياضة لمراكز الشباب، وتنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ان يغطى النشاط الرياضى كافة قرى المحافظة.

وتابع أن الأنشطة بمراكز شمال سيناء متواصلة، لافتا انه يتواصل العمل فى رفع كفاءة الملعب الخماسى والمضمار فى إطار خطة مصر 2030، بتوفير ملاعب رياضية متنوعة لممارسة الرياضة، واستقطاب الشباب والنشء وخلق ارتباط المستفيدين منهم بالمشروعات الثقافية والتطوعية والفنية وغيرها من المشروعات التي تحرص مراكز الشباب على تقديمها.