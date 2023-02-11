10 معلومات مهمة عن انطلاق الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس

كتب محمود طه حسين

انطلق اليوم السبت 11 فبراير الجارى الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس، كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات مهمة للمدارس لتحقيق الانضباط داخل المدارس، نرصدها فى التقرير التالى:

- بدء الفصل الدراسي الثاني اليوم فى 12 محافظة على أن تنتظم الدراسة غدا فى جميع المحافظات.

- تستقبل المدارس قرابة 25 مليون طالب وطالبة فى 55 ألف مدرسة.

- حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من العقاب البدني والنفسي للطلاب.

- طالبت الوزارة المدارس بتحقيق الانضباط الدارسى ومتابعة حضور الطلاب وتفعيل الغياب.

- الاهتمام بطابور الصباح والسلام الجمهوري وتحية العلم وعمل برامج إذاعية توعوية لتوعية الطلاب بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحرب الجيل الخامس.

- تخصيص الحصة الأولى للتعريف بدور الشرطة المصرية فى خدمة الوطن بمناسبة الاحتفال بعيدها ال 71.

- متابعة المدارس وتنفيذ خطط المتابعة الميدانية وإعداد تقرير يومى مفصل عن زيارات المدارس وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة واكتشاف الموهوبين والعمل على تنمية مهاراتهم وصقل موهبتهم.

- سرعة الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية للطلاب فى الأسبوع الأول من الدراسة.

- ضرورة تفعيل الاشراف اليومى لطلاب المدارس ومتابعة دخول وخروج الطلاب وتأمينهم وانتهاء أعمال الصيانة.

- العمل على تسكين المعلمين الجدد بمسابقة 30 ألف معلم حيث حددت الوزارة مسوغات التعيين الخاصة بالمدرسين الجدد.

ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مديري المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بالمدارس، مشيرًا إلى أن مجموعات الدعم ستكون داخل المدارس لصفوف النقل، بينما يتم اختيار (3-5) مدارس في كل إدارة تعليمية مزودة بمسرح أو قاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات، فضًلا عن اختيار أفضل معلمين متميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، بالاضافة إلى إمكانية الاستعانة بمعلمين من خارج المنظومة التعليمية وحصولهم على تصريح لمزاولة المجموعات بعد التأكد من كفاءتهم التعليمية.