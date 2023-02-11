بدء الفصل الدراسى الثانى لطلاب المدارس بطابور الصباح وتحية العلم

كتب محمود طه حسين

شهدت المدارس التى انطلقت فيها الدراسة اليوم السبت 11 فبراير الجارى، توافد كبير من الطلاب فى أول أيام الفصل الدراسي الثاني، حيث حرصت المدارس على استقبال طلابها وتنظيم طابور الصباح وترديد النشيد الوطنى والسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية، وتحية العلم، كما استعدت المدارس لاستقبال جميع الطلاب غدا الأحد فى ثان أيام الفصل الدراسي الثاني.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بتحقيق الإجراءات التالية:

- الاطمئنان على انتهاء جميع أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وجاهزيتها لاستقبال الدراسة.

- التأكد من وصول الكتب الدراسية لكافة المراحل التعليمية لجميع المدارس.

- الانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ومتابعة التزامهم بجداول الإشراف اليومي، وبصفة خاصة في فترة بداية اليوم الدراسي – الفسحة - موعد انصراف الطلاب).

-المتابعة اليومية لحضور الطلاب بالمدارس، واستخدام كافة الوسائل التي تجعل من المدرسة بيئة جاذبة.

- الالتزام بتحية العلم المصري وترديد النشيد الوطني أثناء طابور الصباح، والتأكيد على غرس قيم المواطنة، وروح الولاء والانتماء للوطن.

- الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية، ويُحظر عقد أي امتحانات خلال شهر أبريل ( عدا امتحان الشهر المخصص لطلاب صفوف النقل على أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بدءًا من يوم السبت 6 مايو، وامتحانات طلاب الدبلومات الفنية بدءا من يوم السبت 27 مايو وامتحانات طلاب شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بدءا من يوم السبت الموافق 10 يونيو.

. إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس، بشكل فعلي للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس.

- متابعة تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس التابعة للمديريات والانتهاء من المرحلة الثالثة لليوم الرياضي 75% المقرر تطبيقها مع بداية الفصل الدراسي الثاني لتنفيذ يوم النشاط بعد تطبيق حصص المشاهدة.

- إعداد خطة للرحلات المدرسية للزيارة المشروعات القومية، والاهتمام بكافة الأنشطة والمسابقات المختلفة. وخاصة مسابقات التغير المناخي.

- يعقد الامتحان الشهري المخصص لطلاب صفوف النقل في المحتوى الدراسي الخاص بشهر فبراير خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، والامتحان الخاص بمقررات شهر مارس خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل.

- حظر استخدام العقاب البدني للطلاب.

- متابعة تنفيذ خطط الأمن والسلامة وخاصة التعامل مع الكوارث الطبيعية (الزلازل السيول).

- إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول الصفوف النقل والشهادة الإعدادية، فور الانتهاء منها.