وفاة شاب اختناقا أثناء الاستحمام بالغربية

الغربية مصطفى عادل

لقي شاب مقيم قرية الانبوطين مركز السنطة بمحافظة الغربية حتفه متأثرا باصابته باختناق أثناء الاستحمام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بوصول شاب يدعي "ا.س" في العقد الثاني من العمر للمستشفي جثة هامدة.

وبالفحص تبين أن المتوفي دخل للاستحمام وأصيب باختناق، وحاولت اسرته انقاذه الا أنه فارق الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وعلى جانب آخر، أصيب 13 شخصا بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة وقوع حادث مرورى على محور 30يونيو بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري على محور 30يونيو بنطاق محافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة 13شخص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث، تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم واخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.