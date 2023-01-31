إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية فى مركز المحلة

الغربية عادل ضرة

تابع اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد بالتنسيق مع اللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة تحت إشراف نواب رئيس المدينة وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

شهدت الحملات إزالة 6 حالات تعدى على الارض الزراعية بقرى الجابرية وبشببش ومحلة حسن وصفط تراب بإجمالى مساحة 10 قيراط و20 سهم تضمنت تنفيذ ازالة حالة واحدة تعدى بقرية عطاف التابعة للوحدة المحلية لمحلة حسن على مساحة 6 قيراط عبارة عن اعمدة حديدية وحالة واحدة تعدى بنطاق الوحدة المحلية بصفط تراب على مساحة 2 سهم عبارة عن سور من الطوب الاحمر

كما تم تنفيذ ازالة حالتين تعدى بالجابرية الاولى على مساحة 1 قيراط عبارة عن سور و2 قاعدة لعمل مغسلة والحالة الثانية على مساحة 18 سهم عبارة عن اساس وقواعد لعمل مغسلة وحالة تعدى بالوحدة المحلية لبشبيش بحوض قرية الإنشاء الحديثة على مساحة 3 قيراط عبارة عن سور بالطوب الاحمر

وأشار رئيس المدينة على تواصل إزالة كافة التعديات بأى شكل من أشكال التعدى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.