اليوم السابع
Ads
السبت، 11 فبراير 2023 02:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وصول الكتب للمدارس وتجهيزها للطلاب استعدادا للدراسة غدا.. صور

السبت، 11 فبراير 2023 01:33 م
وصول الكتب للمدارس وتجهيزها للطلاب استعدادا للدراسة غدا.. صور وصول الكتب للمدارس وتجهيزها للطلاب
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعدت المدارس لاستقبال الطلاب غدا الأحد بالفصل الدراسى الثانى، بوضع الكتب الدراسية على المقاعد للطلاب، فى إطار حرص المدارس على تسليم الطلاب الكتب المدرسية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثانى، حيث قامت مدارس بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتغليف الكتب للطلاب ووضعها على المقاعد لتسليمها للتلاميذ.
 
وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة، من كافة أفراد المنظومة التعليمية، خلال الفصل الدراسى الثانى، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم مديرى المديريات من خلال انضباط العملية التعليمية فى المديرية، مع إجراء حركة تغيير وتدوير لقيادات المديريات بناءً على الأداء بنهاية الفصل الدراسي الثاني من خلال التميز والمتابعة الجيدة فى انضباط المديرية. 
 
وأكد الوزير على تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة، والتي تهدف إلى خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية المختلفة ومن ثم المديريات التعليمية بهدف إبراز النماذج الناجحة وتصميم نموذج متكامل من التطوير بداخل كل إدارة تعليمية، مؤكدًا على أنه تم إرسال المؤشرات والمحاور التطويرية لاختيار الإدارة المتميزة حتي تصبح نموذجًا يُحتذي به في كافة الإجراءات والممارسات التعليمية والإدارية.
 
ووجه الوزير أيضًا مديري المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بالمدارس، مشيرًا إلى أن مجموعات الدعم ستكون داخل المدارس لصفوف النقل، بينما يتم اختيار (٣-٥) مدارس في كل إدارة تعليمية مزودة بمسرح أو قاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات، فضًلا عن اختيار أفضل معلمين متميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، بالاضافة إلى إمكانية الاستعانة بمعلمين من خارج المنظومة التعليمية وحصولهم على تصريح لمزاولة المجموعات بعد التأكد من كفاءتهم التعليمية.
 
FB_IMG_1676112422042

وصول الكتب للمدارس وتجهيزها للطلاب

 

FB_IMG_1676112425691

وصول الكتب 

 

FB_IMG_1676112431003

الكتب تنتظر الطلاب بالمدارس 


FB_IMG_1676112433426

تجهيز الكتب للطلاب

FB_IMG_1676112443963

وصول الكتب للمدارس وتجهيزها للطلاب

 

التربية والتعليم

موعد انتهاء إجازة نصف العام

بدء الفصل الدراسي الثاني 2023

اخبار مصر

موعد بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى



الموضوعات المتعلقة

جرس الحصة ضرب.. عودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى فى 12 محافظة بتحية العلم والنشيد الوطنى.. 25 مليون طالب ينتظمون غدا فى مدارسهم.. والتعليم توجه بتسليم الكتب ومتابعة الحضور يوميا وسد العجز بأعضاء هيئة التدريس

السبت، 11 فبراير 2023 12:00 م

10 معلومات مهمة عن انطلاق الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس

السبت، 11 فبراير 2023 11:54 ص

حضور مرتفع لطلاب المدارس فى أول أيام الفصل الدراسي الثانى.. صور

السبت، 11 فبراير 2023 11:52 ص

التعليم: انتظام الدراسة فى الساعات الأولى من بدء الفصل الدراسى الثانى

السبت، 11 فبراير 2023 10:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة