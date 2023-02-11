ومن المنتظر وصول طائرة مساعدات إيطالية أخرى مساء اليوم، على أن يستلمها الهلال الأحمر السوري أيضا في المطار ليتم بعد ذلك نقلها إلى سوريا.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت فتح موانيها البحرية والجوية أمام المساعدات الدولية للشعب السوري وإعفاء جميع المساعدات من الرسوم والضرائب المقررة في الموانئ.