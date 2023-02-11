اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير دفاع أمريكا يتعهد بتطوير أنظمة الدفاع "الجو فضائية" بعد واقعة "المنطاد"

السبت، 11 فبراير 2023 03:12 م
وزير دفاع أمريكا يتعهد بتطوير أنظمة الدفاع "الجو فضائية" بعد واقعة "المنطاد" وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
أ ش أ

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تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بتطوير منظومة الدفاع "الجو فضائية" في بلاده وذلك في أعقاب واقعة "البالون الصيني" الذي حلق في سماء الولايات المتحدة وتم إسقاطه مؤخرا قبالة سواحل كارولينا.

جاء ذلك خلال المحادثات التي أجراها وزير الدفاع الأمريكي في العاصمة واشنطن مع نظيرته الكندية انيتا اداند وذلك بمقر البنتاجون.

وبحسب بيان البنتاجون، بحث وزير الدفاع الأمريكي مع نظيرته الكندية الالتزامات المتبادلة بين البلدين في إطار منظومة الدفاع الجو- فضائي ومتطلبات تحديث قدرة هذه المنظومة الدفاعية المشتركة للبلدين لحماية مناطق القطب الشمالي والمحيط الهندي، وضح استثمارات مشتركة في هذا الصدد.

وثمن الوزير الأمريكي إسهام وزارة الدفاع الكندية في تتبع وتحليل مسار البالون الصيني وتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

كما اتفق الوزيران على تقديم كل الدعم الممكن لتحسين حالة الأمن في هاييتي بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة في المجتمع الدولي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة.

وتطرقت المحادثات بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيرته الكندية إلى أوجه التعاون المشترك على المستوى الثنائي وكذلك التعاون المشترك على المستوى الجماعي الجماعي في إطار حلف شمال الأطلنطي، لمواجهة ما وصفه البيان "بالعدوان الروسي على أوكرانيا".

وأكد الوزيران دعمهما الكامل لصمود أوكرانيا متعهدين بمواصلة تقديم المساعدات التي تعزز قدرتها على الدفاع عن سيادتها وأراضيها على المدى الطويل.

 


وزير دفاع أمريكا

امريكا

الصين

المنطاد الصيني



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