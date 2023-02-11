اليوم السابع
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وزارة الآثار: مسابقة سياحية خلال أسبوع القاهرة للصورة

السبت، 11 فبراير 2023 12:07 م
وزارة الآثار: مسابقة سياحية خلال أسبوع القاهرة للصورة وزارة السياحة والآثار
كتب محمد أسعد

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تنظم وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مسابقة سياحية للمصورين المشاركين بحدث أسبوع القاهرة للصورة "Cairo Photo Week"، والذي يُقام تحت رعاية الوزارة بسينما راديو بقلب القاهرة خلال الفترة من ٨ وحتى ١٨ فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من ١٠٠ مصور من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبها، أوضحت أيتن فؤاد مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه المسابقة تُقام تحت عنوان《Show Egypt Through Your Lens 》لاختيار أفضل الصور الترويجية لمصر ؛ حيث ستقدم الهيئة رحلة سياحية لأحد المقاصد المصرية للفائزين بالثلاثة مراكز الأولى.  
 
وأضافت أن هذه المسابقة تعد دعوة مفتوحة للفنانين للمشاركة فى الترويج للسياحة لمصر من خلال لقطات مصورة وفيديوهات مبتكرة، لافتة إلى أن الهدف من هذه المسابقة هو تسليط الضوء على المقاصد السياحية المصرية وما تتمتع به من مقومات سياحية متميزة ومواقع أثرية فريدة وتراث مصرى، فضلا عن رفع الوعى السياحى والأثري لدى جميع فئات المجتمع بأهمية وعراقة وجمال المقاصد السياحية المصرية.
 
كما أكدت على حرص الهيئة على المشاركة فى تلك الأحداث الفنية التى تهدف إلى الارتقاء بالذوق العام وتشجيع الشباب على الابتكار، بالإضافة إلى أن رعاية الهيئة لهذا الحدث تأتى ضمن خطة الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري بما يساهم  في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف الأسواق السياحية.
 
تجدر الإشارة إلى أن أيتن فؤاد كانت قد شاركت فى حضور الافتتاح الرسمي لهذا الحدث. ويتضمن هذا الحدث مجموعة متنوعة من الفعاليات وورش العمل والمحاضرات التي تتناول فنون التصوير المختلفة وكل ما يتعلق بصناعة الصورة والفيديو والأعمال الوثائقية والفنية «السينمائية والإعلانية».
 
 

وزراة السياحة والآثار

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الآثار المصرية

وزارة السياحة والآثار



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