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افتتاح الدورة الرابعة لمعرض فن القاهرة بالمتحف المصري الكبير

الجمعة، 10 فبراير 2023 09:49 م
افتتاح الدورة الرابعة لمعرض فن القاهرة بالمتحف المصري الكبير الدورة الرابعة لمعرض فن القاهرة
كتب محمد أسعد

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افتُتحت مساء اليوم، الدورة الرابعة لمعرض فن القاهرة، وذلك ببهو المتحف المصري الكبي، والذي سيستمر حتي 14 فبراير الجاري، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.
 
وشارك عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في حضور الافتتاح، وأشار إلى أنه بالإضافة إلى رعاية الهيئة لهذا المعرض فإنها سوف تشارك بجناح لعرض المواد الدعائية والأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري طوال فترة إقامة المعرض بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية علي المشاركين في المعرض، ما يأتي في إطار استراتيجية الهيئة للترويج وإلقاء الضوء على المقصد السياحي المصري بوجه عام وعلي المتحف المصري الكبير بشكل خاص كمقصد يدمج بين الحضارة والمعاصرة.
 
وأوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، أنه يُعرض بالمعرض مجموعة من الأعمال الفنية لما يقرب من 12 بيت ومعرض فني عالمي مع التركيز على الأعمال الفنية لمنطقة الشرق الأوسط لإبراز معالم الفن الحديث المعاصر بها. كما سيتم تنظيم برنامجاً ثقافياً مكثفاً لعدد من الندوات واللقاءات الفنية للعديد من الجوانب المتعلقة بالممارسات الفنية والنقدية للحركة التشكيلية المصرية والعربية بشكل عام.
 
ويبلغ عدد المشاركين في المعرض هذا العام أكثر من 100 فنان وفنانة من مصر والمنطقة العربية يمثلون 25 صالة عرض ومن المتوقع أن يبلغ عدد الزائرين هذا العام حوالي 12 ألف زائر .  
 
 

وزارة السياحة والآثار

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