هل تستمر مكاتب التموين فى استقبال طلبات إضافة المواليد على البطاقات.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستمر مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية في استقبال طلبات 4 فئات من أصحاب البطاقات التموينية، في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على هذه الأسر وهم "مستحقي معاش تكافل وكرامة ، وحاملو كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعى، وأبناء الشهداء، وزوجة الشهيد، وأبناء الأسر البديلة"، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

وتضمنت شروط إضافة المواليد على البطاقات التموينية لهذه الفئات ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وتتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومى ورقم البطاقة التموينية وعدد افراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية، وطالبت وزارة التموين من المديريات إرسال طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية والكشوف والمستندات أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية الى ديوان عام وزارة التموين.