ننشر أسماء المصابين فى حادث محور 30 يونيو بالإسماعيلية

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري على محور 30 يونيو بنطاق محافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن إصابة كل من: كمال محمد أبوالعطا 54 عاما، مصابا بجرح قطعي 5 سم بفروة الرأس وسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد صبري أحمد 12 عاما، مصابا بكدمات و سحجات بالجسم، ومحمد صلاح أحمد 26 عاما، مصابا بنزيف من الأنف واشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد صلاح كامل 40 عاما، مصابا بجرح قطعي 3 سم بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وحسام محمد عبدالرحمن 7 أعوام، مصاب بكدمة بالذراع الأيسر وخالد أسامة محمد 15عام مقيم فاقوس مصاب بكدمة بالذراع الأيمن و حبيبة على عبد الودود 17 عام، مصابة بكدمة بالذراع الأيسر، وأحمد محمد مصطفى 21 عام مصاب باشتباه كسر بالركبة اليسرى وكدمة بالكتف الأيمن وكدمة بالرأس، وعبد المعبود طارق عبدالمعبود 19عام ، مصاب بجرح قطعي 3 سم باليد اليمنى، ومحمد أحمد محمد حسن 19عام ، مصاب بكدمات بالساق الأيمن، وعلى حسن محمد حسن 32 عام ، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس 5 سم واشتباه كسر بالعمود الفقري، ومتولى صبري أحمد حسن 20 عام ، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، واشتباه كسر بالذراع الأيسر وصدمة عصبية والطفل محمد السيد حسن محمد 11 عام، مصابًا بكسر مضاعف بالذراع الأيسر وجروح متفرقة بفروة الرأس وفي حالة غير مستقرة، وجميعهم مقيمين بمركز فاقوس في محافظة الشرقية.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم ، وإخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.