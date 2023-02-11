إصابة 13 شخصا فى حادث مرورى بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 13 شخصا بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة وقوع حادث مرورى على محور 30يونيو بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري على محور 30يونيو بنطاق محافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة 13شخص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم واخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.