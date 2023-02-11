اليوم السابع
Ads
السبت، 11 فبراير 2023 11:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 13 شخصا فى حادث مرورى بالإسماعيلية

السبت، 11 فبراير 2023 10:13 ص
إصابة 13 شخصا فى حادث مرورى بالإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 13 شخصا بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة وقوع حادث مرورى على محور 30يونيو بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري على محور 30يونيو بنطاق محافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة 13شخص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم واخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

 

 


حادث مروري

محور30يونيو

امن الاسماعيلية

اسعاف الاسماعيلية

نجدة الاسماعيلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة