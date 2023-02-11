مواعيد قطارات السكة الحديد المتجهة من الإسكندرية إلى بورسعيد

الإسكندرية -أحمد الزغبي

جدول مواعيد القطارات 2023، حيث يهتم قطاع كبير من الفئات المسافرين من محافظة الإسكندرية على خطوط محافظة بورسعيد، ولذا نستعرض جدول القطارات المتجه من سكة حديد محطة مصر بالإسكندرية إلى محافظة بورسعيد، وفقا لما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمحافظة الإسكندرية.



وجاء جدول مواعيد القطارات 2023 المتجه من محافظة الإسكندرية إلى محافظة بورسعيد، كالتالى:

- القطار رقم 3012 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 4 صباحا ، ويكون موعد الوصول الساعة 9.55 صباحا.

- القطار رقم 588 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة الساعة 4.30 صباحا ، ويكون موعد الوصول إلى محافظة بورسعيد الساعة 11.10 ظهرا.

- القطار رقم 572 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 3.55 عصرا ،ويكون موعد الوصول إلى محافظة بورسعيد الساعة 10.10 مساء.

وعلى صعيد آخر ، كانت أعلنت محطة مصر بالإسكندرية مواعيد قطارات الوجه القبلي على النحو التالي:

-القطار 158 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيام الساعة 7.15 صباحا ، متجة إلى محافظة الأقصر

-القطار رقم 164 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيام الساعة 12 ظهرا ، متجة إلى محافظة أسوان

-القطار رقم 88 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيام الساعة 5.50 مساءا ، متجة الى محافظة أسوان

-القطار رقم 2008 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيام الساعة 7 مساءا ، متجهة إلى محافظة أسوان

-القطار رقم 1008 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيام الساعة 7.35 مساءا ، متجة إلى محافظة الأقصر

-القطار 934 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيام الساعة 9.10 مساءا، إلي محافظة الأقصر.