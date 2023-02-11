مكافحة المخدرات تضبط أكبر مهربى الآيس وبحوزته 1.5 كيلو من المخدر بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على أكبر مهربى الشابو "الآيس" بالصعيد والمقيم وادي خريط مركز نصر النوبة أسوان من عرب العبابدة بالقرب من بوابة الرسوم على الطريق الصحراوى الشرقي دائرة مركز أخميم وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الآيس، ومبلغ مالى 2100 جنيه، وسلاح أبيض، وميزان حساس وسيارة ملاكى.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، ومدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام أحد أكبر مهربى الشابو بالصعيد بجلب كمية من المخدر تمهيدا لترويجها بمراكز محافظة سوهاج متخذا من مركز شرطة أخميم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنه متلبس بالحرز والحيازة.

وكشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم عن قيام م . ع . ع . ح مواليد 1973 عاطل ومقيم وادي خريط مركز نصر النوبة أسوان من عرب العبابدة بجلب كمية من المخدر تمهيدا لترويجها بسوهاج.

عقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المتحرى بكمين أعد له بالقرب من بوابة الرسوم على الطريق الصحراوى الشرقي دائرة مركز أخميم، حيث تم ضبط وبحوزته 1.500 كيلو جرام من مخدر الآيس ومبلغ مالى 2100 جنيه، وسلاح أبيض، وميزان حساس وسيارة ملاكى.

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والسيارة للتنقل والميزان لعملية البيع، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.