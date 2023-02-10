مطار مرسى علم الدولى يستقبل 8 رحلات طيران بينها 3 من المطارات الألمانية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي ، اليوم الجمعة، 8 رحلات طيران دولية، ضمن 82 رحلة طيران استقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من الدول الأوروبية المختلفة للاستمتاع وقضاء إجازاتهم المختلفة.

واوضحت كشوف رحلات الطيران اليومية وصول 8 رحلات طيران دولية بينهم 4 رحلات سياحية خاصة، و3 رحلات من المطارات الالمانية المختلفة، ورحلة من العاصة الهولندية.

كما تبين من كشوف رحلات الأسبوعية أن الرحلات البولندية الأكثر وصولا خلال الاسبوع تليها التشيكية والألمانية، والايطالية وان وصلت خلال الأسبوع 82 رحلة طيران أغلبها أوربية مختلفة، وهناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان استقبل المطار أمس الخميس 6 رحلات طيران دولية، ضمن 82 رحلة طيران استقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى اليوم ، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من الدول الأوروبية المختلفة للاستمتاع وقضاء إجازاتهم المختلفة.