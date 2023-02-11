مصرع مسن سقط عليه سقف حجرة في المنتزه بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر - أحمد الزغبي

لقى مسن مصرعه اليوم السبت، إثر انهيار سقف حجرة بالدور الثامن بشارع خالد بن الوليد التابع لحى المنتزه أول شرق الإسكندرية، عقب انهيار السقف وهو داخل الحجرة، نتيجة التصدعات المتكاثرة نتيجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تضرب المدينة، حيث أن العقار احتاج إلى ترميم منذ سنوات ولم يحدث له الترميم فازداد الأمر مع العوامل الجوية ومرور السنوات.

البداية عندما تلقت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزه أول، برئاسة اللواء محمد سحلول، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بورود بلاغ يفيد بسقوط سقف حجرة بأحد العقارات الكائنة بشارع خالد بن الوليد، بنطاق الحى، شرقى المحافظة، ووجود حالة وفاة لأحد الأشخاص بعد سقوط سقف حجرة.

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية بحى المنتزه أول، إلى موقع البلاغ وتبين صحة الواقعة وأن الحادث عبارة عن سقوط سقف حجرة بالعقار رقم 53 بشارع خالد بن الوليد، بمنطقة سيدى بشر بنطاق حى المنتزه أول تبين وفاه المواطن " محمد على الجوهري" 77سنة، على المعاش.

ومن جانبها انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة، سقوط سقف حجرة عقار بـ53 شارع خالد بن الوليد، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم نقل الشخص المتوفى إلى مستشفى الجامعى والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.

وتم فحص ملف العقار حيث لم يتبين صدور قرار ترميم له، بينما أكد أحد قاطنيه على وجود قرار ترميم منذ عام 1998 إلا أنه لم يستدل على ذلك القرار بسبب احتراق ملفات الحى أثناء الثورة، وعليه فإن قاطنى العقار لم ينفذوا عمليات الترميم ما أدى إلى انهيار سقف الحجرة بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية والأمطار.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة.



محل الواقعة