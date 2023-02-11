مصرع طفلة وإصابة شقيقها ووالدتهما فى حادث بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقت طفلة مصرعها، فيما أصيبت والدتها وشقيقها بكدمات وجروح وإصابات بالغة إثر وقوع حادث سير في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم في مدينة الزقازيق.

وتبين أن الحادث قد أسفر عن مصرع الطفلة "سيلا.م" 7 سنوات، وإصابة شقيها "آدم.م" 10سنوات، ووالدتهما إسراء، 35 سنة، بكدمات وجروح وإصابات بالغة في أنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات في مدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما جرى نقل جثمان الطفلة المتوفاة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته.