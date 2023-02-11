مصرع طفلة فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقيت طفلة عمرها 4 سنوات مصرعها، إثر تعرضها ل حادث تصادم بمدينة القرين، بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بمدينة القنايات، وبالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بطفلة، لقيت مصرعها في الحال، ويدعى ايسل ع، 4 سنوات مقيمة القرين، وتم التحفظ على جثتها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي القرين، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفى سياق متصل لقيت ربة منزل مصرعها، إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة أثناء عبورها طريق بلبيس أمام الهابي لاند، بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول " سناء أ أ " 63 عاما مقيمة بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة،وتبين من التحريات أثناء عبور المتوفية طريق بلبيس أمام الهابي لاند، اصطدمت بها سيارة ، ولقيت مصرعها فى الحال وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزى، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، والتى أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.