إنقاذ طفلة 5 سنوات من بتر بعد كسر عظمة العضد بمستشفى الكرنك بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح أطباء الأقصر، فى إنقاذ طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات من بتر مُحقق في الطرف العلوي الأيمن بعد تعرضها لكسر في عظمة العضد، داخل مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حيث استقبلت طوارئ مستشفى الكرنك الدولي طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات إثر سقوطها على الذراع الأيمن، وبعد الفحص المبدئي تبين وجود تجمع دموي مع ألم شديد في الطرف العلوي الأيمن.

وعلى الفور تم إجراء الأشعة السينية للطفلة وتبين إصابتها بكسر في عظمة العضد، كما أوضحت أشعة الدوبلر وجود نقص حاد في التروية ووصول الدم المُحمل بالأكسجين للطرف العلوي الأيمن ناتج عن قطع في الشريان العضدي نتيجة الكسر، ونجح أطباء جراحة الأوعية الدموية في إصلاح القطع الموجود في الشريان العضدي مما ساعد في إعادة التروية للطرف العلوي، ومن ثم استكمل أطباء جراحة العظام إصلاح الكسر.

وخضعت الطفلة للمتابعة في الأقسام الداخلية حتى استقرار حالتها والاطمئنان عليها قبل خروجها من المستشفى بصحة جيدة، حيث شارك في إجراء العملية من قسم جراحة الأوعية الدموية الدكتور بيشوي إدوراد أخصائي ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، والدكتور محمد خليفة أخصائي جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، ومن قسم جراحة العظام الدكتور أحمد حمزة أخصائي جراحة العظام، ومن قسم التخدير الدكتور محمد عبد الرحمن إسماعيل استشاري التخدير بالمستشفى، والدكتور أيمن حسين أخصائي التخدير بالمستشفى، ومن تمريض العمليات محمد علي محمد ومحمد شفيق، وتم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبتكلفة أقل من 400 جنيه كنسبة مساهمة.

وكان قد شهدت مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إطلاق فعاليات مبادرة "دواء بدون أضرار"، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، بالتعاون بين إدارة الجودة وإدارة التسويق وتنمية الأعمال وفريق الصيدلة الإكلينيكية، حيث تم تنفيذ فعاليات مبادرة دواء بدون أضرار والتي تهدف إلى توعية المرضى والعاملين بالمستشفى في العيادات الخارجية والأقسام الداخلية بضرورة التعامل الصحيح مع الأدوية، وكيفية تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المرضى نتيجة الاستخدام الخاطئ للأدوية، إضافةً بالتوعية بحقوق المريض، وفي ختام اليوم تم تكريم عدد من الأطباء والعاملين الأكثر حرصاً على الحفاظ على سلامة المريض بالأقسام المختلفة.