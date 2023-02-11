مدير الصحة العالمية يزور المناطق المتضررة من الزلزال فى حلب

كتبت أمل علام

وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، اليوم السبت 11 فبراير 2023 إلى مطار حلب الدولي في شمال سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في إطار زيارة تأتي استجابة للزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وفقا لمونت كارلو.

وذكرت الوكالة أن جيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد وصل إلى مطار حلب "للقيام بجولة مع وزير الصحة ومحافظ حلب على بعض المستشفيات ومراكز الإيواء" في المدينة التي تضرّرت بشدة جراء الزلزال.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت في بيان لها، إنه استجابةً للزلازل المدمر الذى ضرب تركيا وسوريا، قدمت منظمة الصحة العالمية 72 طناً مترياً من لوازم جراحة الإصابات، والجراحة الطارئة، بما في ذلك العلاجات، إلى كلا البلدين لدعم جهود الاستجابة المستمرة.

وأوضحت المنظمة، لقد غادرت أول رحلة مستأجرة إلى تركيا في 9 فبراير على متنها 37 طناً مترياً من الإمدادات المنقذة للحياة، كما تم ارسال رحلة ثانية 35 طناً مترياً من الإمدادات إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إنه إجمالاً، ستُستخدم هذه الإمدادات المنقذة للحياة من كلا الرحلتين لعلاج ورعاية 100 ألف شخص بالإضافة إلى 120.000 تدخل جراحي عاجل في كلا البلدين.

وأضافت، إنه من المقرر أن تصل رحلة ثالثة إلى سوريا يوم غد الأحد في 12 فبراير، ومن المتوقع أن تحمل 37 طناً مترياً من الإمدادات الصحية الطارئة لتصل إلى 300 ألف شخص إضافي.

وأكدت المنظمة، إنه تم تصميم مستلزمات جراحة الصدمات والطوارئ لعلاج تلك الإصابات التي لحقت أثناء الزلزال وكذلك لعلاج الأمراض مثل الالتهاب الرئوي الذي من المتوقع أن يرتفع خلال الأيام والأسابيع القادمة حيث يتعرض الناس لدرجات حرارة باردة ويلجأ الكثيرون إلى الخارج أو في الداخل، في ملاجئ مؤقتة، وتأتي هذه الإمدادات أيضًا في أعقاب الإفراج الفوري لمنظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين 6 فبراير، عن الإمدادات الطبية والجراحية المخزنة مسبقًا في سوريا إلى 16 مستشفى تعالج الناجين من الزلزال في شمال غرب البلاد.