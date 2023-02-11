محافظ بورسعيد: تواصل الجهود لرفع مياه الأمطار فى كافة الأحياء.. صور

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، باستمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ بالمحافظة، والتعامل مع موجة الطقس غير المستقر، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة لأحياء المحافظة بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى في إزالة المياه بالشوارع وكافة الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشدد المحافظ، على تواجد الأجهزة المختصة ميدانياً، ومتابعة أعمال شفط وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، والدفع بالمزيد من سيارات ومعدات شفط المياه بالأحياء لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين.

وفي نفس السياق، أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، عن إجراء مناورات عملية لتدريب العاملين في جميع محطات محافظات "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، عن كيفية التعامل الجيد والفوري مع الحالات الطارئة والأعطال المفاجئة، وذلك لضمان استمرارية جميع المحطات وعدم توقفها عن العمل.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن الهدف من تدريب العاملين في جميع المحطات سوء مياه الشرب أو الصرف الصحي في إقليم محافظات القناة علي المناورات العملية هي رفع كفاءة العاملين في المحطات للتعامل الجيد والأمثل في حالة حدوث أي حالات طارئة قد تحدث، من أعطال مفاجئة، أو حريق، أو تسريب، بالإضافة الي تشغيل مولدات الديزل في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، والمتابعة المستمرة والجيدة للمحطة أثناء عملها، حتي لا تتوقف.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن جميع محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي بمحافظات القناة، "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك بعد المراجعة الشامل التي تمت علي تلك المحطات، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأضاف اللواء عبد الحميد، إنه مراجعة خطة إجراء التجارب العملية لفرق الطوارئ في عدد من المناطق والتي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة الي مراجعة شاملة لكافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، في محافظات القناة الثلاث" بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس".

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن جولاته المفاجئة مستمرة علي محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وذلك للاطمئنان على متابعة سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطات علي أرض الواقعة، لافتا الي متابعته لحظة بلحظة عملية ضبط جودة المياه عن طريق اخذ العينات وتحليلها الكيميائية والميكروبيولوجية، والتي تتم علي مدار لـ 24 ساعة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تعاملنا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، منها أصلاح خط 300 مم قرية فنارة، وإصلاح خط قطر 500، و300 مم علي طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي بمدينة فايد، وإصلاح كسر مفاجئة 10 بوصة بمركز ومدينة القنطرة غرب، وإصلاح كسر مفاجئ قطر 4 بوصة بقرية نفيشة، وإصلاح خط قطر 6 بوصة منطقة الغطوس بالقنطرة شرق.