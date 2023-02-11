محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأبنية التعليمية لمتابعة عدد من المشروعات

ورحب محافظ بورسعيد، برئيس هيئة الأبنية التعليمية ببورسعيد، مؤكدا على أهمية التعاون المثمر مع الهيئة، ودورها الهام في تخطيط المباني التعليمية وتطوير معايير ومواصفات تصميمها وتحديد نظم وقواعد البناء في ضوء خطة علمية وبمراعاة أهداف خطة التنمية والسياسة العامة للدولة، وتوفير كافة الاحتياجات لإنشاء المباني التعليمية وصيانتها، بما يدعم النهضة التعليمية التي تشهدها بورسعيد.

ومن جانبه، وجه المهندس حمودة نعمان رئيس هيئة الأبنية التعليمية الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيدا بالتنمية والتطورات التي شهدتها بورسعيد على كافة الأصعدة، وخاصة التطور الكبير في قطاع التعليم ببورسعيد، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لمحافظة بورسعيد فيما يتعلق بقطاع الأبنية التعليمية لاستمرار تطوير العملية التعليمية بالمحافظة.