محافظ الشرقية يهنئ جهاز المشروعات المتوسطة لحصده أول مركز على مستوى الفروع

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية، لتهنئته، لحصول الفرع على المركز الأول على مستوى فروع الجهاز بالجمهورية، طبقاً للترتيب السنوي للفروع عن عام 2022.

أشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتقديمه قروضاً ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

وأكد محافظ الشرقية، استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والجهاز، وتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ المشروعات وفتح أسواق جديدة لتسويق منتجات الشباب وتنمية مشروعاتهم الصغيرة وتوفير فرص عمل حقيقية لهم ، مؤكداً على ضرورة توعية الشباب للإستفادة من القروض المقدمة من الجهاز لتنفيذ مشروعات حقيقية تُساهم في تحسين مستوى معيشتهم.

ومن جانبه أعرب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن سعادته لإستقبال محافظ الشرقية له اليوم بمكتبة بالديوان العام لتهنئته بحصول الفرع على المركز الأول على مستوى فروع الجهاز بالجمهورية من خلال تحقيق المستهدف المطلوب وتأدية الخدمات على أكمل وجه للمترددين على الفرع ، مشيراً إلى أن العام الماضي 2022 م قام الجهاز بتقديم قروض للشباب بقيمة 404 مليون و361 ألف جنيه لتمويل 12692 مشروع ما بين متوسط وصغير ومتناهي الصغر لتوفير 23353 فرصة عمل حقيقة للشباب ليحيا حياه كريمة.