إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة المهنية فى الشرقية

كتبت - مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، بشأن إطلاق فعاليات "مبادرة سلامتك تهمنا"، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من الإصابات داخل المنشآت.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الندوات التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة " سلامتك تهمنا " والتي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول ثقافة السلامة والصحة المهنية وتطبيق اشتراطاتها داخل المنشآت العاملة في المحافظات.

وأوضح أحمد عبدالهادي مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية في تقريره، أن الوزارة تبذل جهودا لتبني عدد من المبادرات البناءة والتي تهدف إلي تحقيق الصالح العام للعامل المصري وتوفير بيئة عمل آمنة، موجها خالص شكره للشركات المشاركة بفاعليات المبادرة وعددها (23) شركة ومنشأة صناعية كبرى.

وأشار مدير المديرية إلى أن المبادرة تهدف لنشر ثقافة السلامة المهنية كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وللحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت.

حضر الافتتاح: محمد الشغنوبي مدير منطقة عمل العاشر، وأحمد المنسي مدير مكتب السلامة بالعاشر، ومحمود شبيب مفتش السلامة بالمديرية، والكيميائي سيد إبراهيم مكتب السلامة بالعاشر، والدكتورة الشيماء فريد مفتش عمل بمنطقة العاشر.