ما عوامل نجاح محصول القمح فى الوجهين القبلى والبحرى

كتبت أسماء نصار

يشكل القمح أحد أهم محاصيل الحبوب الغذائية فى مصر، حيث إنه المكون الأساسى للخبز الذى يستهلكه المصريون يوميًا، بالإضافة الى الحلويات والمعجنات ، كما أن له أهمية اقتصادية خاصة، إذ يحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة وحجم الإنتاج مقارنة بمحاصيل الحبوب الغذائية الاخرى فى مصر.

وفى التقرير التالى نتعرف على عوامل نجاح زراعة القمح

1- ميعاد الزراعة المناسب لان التبكير او التأخير سوف يؤدي الى مشاكل عدم مناسبة الظروف المناخية لمرحلة النمو وخاصة فى المراحل الحرجة مثل مرحلة الانبات أو التزهير أو الطور اللبني والعجيني.

‏‎2- زراعة الاصناف التى تجود في منطقة الزراعة .

‏‎3- الزراعة على مصاطب بالسطور سواء بالسطارات الآلية أو يدوياً.

4- يحتاج القمح حوالي4- 5 ريات في الوجه البحري بالإضافة إلي رية الزراعة و يجب العناية و مراعاة الدقة و العناية في رية الزراعة لان الزيادة تؤدى إلي تفقيع الحبوب و النقصان يؤدى إلي تحميصها، و بالتالي انخفاض نسبة الإنبات.

5- إضافة الأسمدة العضوية حيث تؤدى إلي تحسين خواص التربة الطبيعية بشرط أن يكون السماد العضوي أو البلدي قديما و متحللا و من مصدر موثوق به لضمان خلوه من بذور الحشائش و النيماتودا و يرقات الحشرات و جراثيم الأمراض التي يمكن أن تنتقل للنبات عن طريق التربة، بالاضافة الي السماد الكيماوى .

6- اتباع الزراعة الحراتي في الأراضي الموبوءة بالحشائش بإعطاء رية كدابة قبل الزراعة مما يؤدى إلي التخلص من الحشائش النابتة.