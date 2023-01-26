اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كيف تتصدى للفئران فى محصول القمح؟

الخميس، 26 يناير 2023 10:38 م
كيف تتصدى للفئران فى محصول القمح؟ القمح
كتبت أسماء نصار

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القمح محصول شتوي، ويتكيف مع ظروف الجو البارد خصوصا في مراحل النمو الأولى وخلال مرحلة التأسيس، وقد تكون ظروف الطقس الباردة مهمة جدا لنمو وتطور المحصول بشكل جيد، لكن يتعرض محصول القمح للإصابة بالفئران خلال مراحل نموه المختلفة منذ وضع التقاوى فى التربة وحتى النضج ، لذا يلزم مقاومة الفئران للمحافظة على المحصول.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على الطرق الوقائية للفئران فى محصول القمح وفقاً لتوصيات معهد بحوث المحاصيل الحقلية التالع لمركز البحوث الزراعية :
 
1- نظافة حواف الحقول والمراوى والترع والمصارف من الحشائش.
2- التخلص من بقايا النباتات أو المواد المهملة فى الحقول وإزالة اكوام القمامة.
3- هدم جحور الفئران أو تغريقها بالماء لقتل الصغار .

الطرق العلاجية

 

1- للحصول على مكافحة جيدة للفئران لابد أن تكون المكافحة بصورة جماعية باستعمال طعم فوسفير الزنك 19% والطعم يتكون بخلط فوسفيد الزنك مع جريش الذرة بنسبة 1% إذا تمت المكافحة صيفاً بعد حصاد المحاصيل الصيفية وبنسبة 2% إذا تمت المكافحة فى الشتاء بعد حصاد المحاصيل الشتوية ويعرف هذا بالاجراء العلاجى.
2- يجب الاهتمام بأعمال وقاية المحاصيل بعد الانبات وحتى النضج باستخدام أحد المبيدات المسيلة للدم المتاحة فى الجمعيات الزراعية وهى عبارة عن طعوم مجهزة تستخدم بمعدل يختلف حسب شدة الإصابة.
3- لابد من الاهتمام بتطبيق المكافحة الميكانيكية باستخدام المصائد الحية أو القاتلة داخل الكتل السكنية باستخدام المصائد والالواح اللاصقة فى المنازل والمخازن.
 

الفئران فى القمح

مقاومة الفئران

الجمعيات الزراعية

محصول القمح



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