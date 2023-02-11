قرى الجيزة تتجمل.. رصف 52 شارعا فى العياط بالإنترلوك.. صور

كتبت - مرام محمد

تتبنى محافظة الجيزة خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، يشهد مركز ومدينة العياط أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة لـ52 شارعا؛ لتحسين حركة سير المواطنين، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف بالإنترلوك لـ25 شارعا بقرى المركز وجاري استكمال أعمال تركيب الإنترلوك لـ27 شارعا آخر ضمن الخطة المحددة للأعمال.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية الشوارع التي تم الانتهاء من رصفها بالإنترلوك في مركز العياط.

-شارع طابونة الصفتي

-شارع الجلادين

-شارع إبراهيم غريب

-شارع أحمد عبد العظيم

-شارع سيد أبو حطب

-شارع الحرية

-شارع أبو عايشة

-شارع فؤاد حجاب

-شارع محمد اللفواهي

-شارع أبو مصطفى

-شارع سيد الحاتوتي

-شارع شوقي عرش

-شارع مشهور

-شارع حمدي مسعود

-شارع حمدي الجامع

-شارع رضا صادق

-شارع مسجد عمر بن الخطاب

-شارع عبد العزيز عزت

-شارع سعيد عبد الجواد

-شارع الشهيد محمد قرني فراج

-شارع العيايدة

-شارع المأذون

-شارع التفوق

-شارع كابتن علي

-شارع الكوبانية

جدير بالذكر، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، أكد على تقدم نسب الإنجاز بمشروعات الخطة الاستثمارية، والتي شهدت إدراج العديد من مشروعات الرصف والتطوير ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المرورية لتقديم خدمات افضل للمواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز في الخطة الاستثمارية الجديدة، بإعداد حصر شامل بالشوارع التي تم رصفها والشوارع التي في حاجة إلى رصف ورفع كفاءة وذلك لتنفيذ خطه تطوير لتحسين حركة سير المواطنين، مشددا على تطوير الشوارع التي يصل عرضها إلى 6م ببلاط الإنترلوك.