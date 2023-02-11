اليوم السابع
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طقس جنوب سيناء.. شمس ساطعة نهارا وبارد ليلا وانخفاض الحرارة فوق القمم الجبلية

السبت، 11 فبراير 2023 11:13 ص
طقس جنوب سيناء.. شمس ساطعة نهارا وبارد ليلا وانخفاض الحرارة فوق القمم الجبلية طقس جنوب سيناء اليوم
بجنوب سيناء_ فايزة مرسال

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تشهد مدن محافظة جنوب سيناء، طقس معتدل وشمس ساطعة نهارا وبارد ليلا، مع انخفاض درجات الحرارة فوق القمم الجبلية بسانت كاترين، حيث سجلت درجات حرارة أقل من الصفر.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن جميع المواني البحرية والمطارات والطرق تعمل بصورة طبيعية، والأجواء المناخية في المحافظة أفضل بكثير عن الأسبوع الماضي الذي شهد برودة شديدة ورياح أثرت على حركة العمل في مينائي نويبع وشرم الشيخ.

وقال محافظ جنوب سيناء إن درجات الحرارة عادت إلى طبيعتها في موسم الشتاء، وسجلت مدينة شرم الشيخ 14 درجة مئوية صباح اليوم السبت، وتصل إلى 23 درجة خلال ساعات النهار، وسرعة الرياح 13 كيلومترا في الساعة، والرطوبة نسبتها 50%.

كما سجلت مدينة دهب 13درجة ونويبع 11 درجة، وطابا وطور سيناء 9 درجات، واتجاه الرياح شمالية وشمالية غربية لن تؤثر على الحركة بمحافظة جنوب سيناء

بينما سجلت مدينة سانت كاترين والتي تقع على ارتفاع يقارب 1600 متر فوق مستوى سطح البحر، درجة مئوية واحدة، أما قمم الجبال فما زالت تحت الصفر، بينما  سجل جبل سانت كاترين أعلى قمة جبلية في مصر 8 درجات تحت الصفر وجبل موسى 4 درجات تحت الصفر  وجبل عباس 5 تحت الصفر، وجبل أم شومر 6 تحت الصفر والرياح غربية وجنوبية غربية معتدلة

 


طقس جنوب سيناء

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