طقس القليوبية.. سقوط أمطار متوسطة والمحافظ يرفع حالة الطوارئ (صور)

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرى ومدن محافظة القليوبية ، اليوم السبت، سقوط أمطار متوسطة علي بعض الأنحاء، إلا أنها لم تؤثر على سير الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية وداخل المدن بالمحافظة، وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار حالة الطوارئ، لمواجهة أي تداعيات جديدة قد تنتج خلال الفترة المقبلة، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، معدات وسيارات شفط المياه من الشوارع وتمركزها بالمناطق الحيوية، التي تشهد سقوط أمطار غزيرة، لسرعة رفعها أولا بأول، وسط انعقاد غرفة عمليات الشركة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان محافظة القليوبية.

وشهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، اليوم السبت، رياح باردة ومثيرة للأتربة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، وسط انخفاض بدرجات الحرارة علي كافة الأنحاء، وظهور السحب المتقطعة في سماء المحافظة.

وحذرت الإدارة العامة لمرور القليوبية، قائدي المركبات علي الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة عدم تخطي السرعات المقررة خلال هذه الموجة من سوء الأحوال الجوية، وترك المسافات الكافية بين المركبات علي الطرق منعا لوقوع أية حوادث.