طقس الغربية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وتجمع للسحب الكثيفة والمتوسطة "صور"

الغربية- مصطفى عادل

تشهد محافظة الغربية، طقس بارد وانخفاضا في درجات الحرارة منذ الصباح الباكر، وهطلت أمطارا متوسطة في أماكن متفرقة بالمحافظة، وترفع محافظة الغربية حالة الطوارئ في كافة القطاعات الخدمية للتعامل مع التقلبات الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها للبلاد.

وتم رفع حالة الطوارئ في غرفة عمليات المحافظة لتلقي البلاغات الناتجة عن آثار الطقس السيئ وتوجيه الجهات المختصه للتعامل معها.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى وفرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية على فترات متقطعة وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.