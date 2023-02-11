اليوم السابع
Ads
السبت، 11 فبراير 2023 12:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس الغربية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وتجمع للسحب الكثيفة والمتوسطة "صور"

السبت، 11 فبراير 2023 11:24 ص
طقس الغربية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وتجمع للسحب الكثيفة والمتوسطة "صور" طقس الغربية اليوم
الغربية- مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة الغربية، طقس بارد وانخفاضا في درجات الحرارة منذ الصباح الباكر، وهطلت أمطارا متوسطة في أماكن متفرقة بالمحافظة، وترفع محافظة الغربية حالة الطوارئ في كافة القطاعات الخدمية للتعامل مع التقلبات الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها للبلاد.

وتم رفع حالة الطوارئ في غرفة عمليات المحافظة لتلقي البلاغات الناتجة عن آثار الطقس السيئ وتوجيه الجهات المختصه للتعامل معها.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى وفرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية على فترات متقطعة وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.
 
طقس الغربية اليوم (1)
طقس الغربية اليوم (1)

طقس الغربية اليوم (2)
طقس الغربية اليوم (2)

طقس الغربية اليوم (3)
طقس الغربية اليوم (3)

طقس الغربية اليوم (4)
طقس الغربية اليوم (4)
 
 

محافظة الغربية

طقس محافظة الغربية

حالة الطقس

طقس اليوم

اخبار الطقس



الموضوعات المتعلقة

حالة الطقس اليوم السبت 11/2/2023 فى مصر

السبت، 11 فبراير 2023 12:00 ص

نشاط رياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

الجمعة، 10 فبراير 2023 01:38 م

استمرار تداول البضائع فى ميناء الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الطقس

الجمعة، 10 فبراير 2023 01:15 م

حديقة الحيوان تضع برنامجا غذائيا لكل حيوان لحمايته من برودة الطقس.. تقديم وجبات إضافية من اللحوم للأسود.. وحلبة وشاى وبليلة للشمبانزى.. وعدس وتفاح وخضراوات للزراف.. وبطاطا لفرس النهر

الجمعة، 10 فبراير 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة