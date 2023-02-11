طقس الإسكندرية اليوم.. مائل للبرودة وأمطار غزيرة ودرجة الحرارة الصغرى 11..صور

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، وللدفء على جنوب سيناء ، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى ، وفرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية على فترات متقطعة ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.

ومن جانبة ، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وأصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة بالشوارع لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المدينة .

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.



امطار علي الاسكندرية اليوم



امطار وانخافض درجات الحرارة بالإسكندرية



طقس الإسكندرية مائل للبرودة