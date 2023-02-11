اليوم السابع
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أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وتمركز الصرف بالمناطق الساخنة.. صور

السبت، 11 فبراير 2023 09:28 ص
أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وتمركز الصرف بالمناطق الساخنة.. صور أمطار الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير - أحمد الزغبى

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شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، صباح اليوم السبت طقسا متقلبا وهطول أمطار غزيرة إلي متوسطة على مناطق متفرقة بالمحافظة ، وذلك فى ظل ما تتعرض له المحافظة من موجة الطقس السئ  وتمركز لسيارات الصرف الصحي في المناطق الساخنة لرفع مياة الأمطار اولا بأول.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وأصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة بالشوارع لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المدينة .

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر‏ وإتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم:

توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم  ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار. 

عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة  لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية :

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة:  علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175- الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.

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