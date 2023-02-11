طب بيطرى شمال سيناء يكشف حقيقة وجود حيوانات نافقة بمقلب قمامة

شمال سيناء ـ محمد حسين

كشفت مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء، اليوم فى بيان حقيقة وجود حيوانات نافقة بمقلب القمامة.

وأوضح بيان لمديرية الطب البيطرى، أنه بناء على تخوف بعض المواطنين ودرءاً للشبهات حول وجود بعض جثث لحيوانات الفصيلة الخيلية بمقلب للقمامة بالعريش، تحركت لجنة من مديرية الطب البيطرى برئاسة عبير حجاب مدير عام مديرية الطب البيطرى، والدكتور وسام سعد مدير إدارة العريش البيطرية، والدكتور محمد عبدالعزيز عودة طبيب التفتيش، والدكتورة أسماء حجاب طبيب التقصى.

وبالمرور على المكان المذكور تبين وجود جثة بقرة نافقة منذ أكثر من شهر وعدد 2 جثة لحصان أحدهم منذ اكثر من شهرين، وأخرى حديثة الوفاة وعدد 4 جثث لحمير متوفيه منذ مدة طويلة، وتبين عدم وجود آثار ذبح على الرقاب وعدم وجود آثار سلخ وتقطيع بل ان بعض الجثث كاملة، وتعرضت للنهش من قبل الكلاب، وأن الجثث لحيوانات نافقة فى أوقات مختلفة، وتم تجميعها على مقلب للقمامة من أماكن مختلفة.

وفى بيانها طمأنت مديرية الطب البيطرى المواطنين بشمال سيناء، بأن اللحوم المعروضة فى محلات بيع اللحوم والجزارة والمختومة بخاتم المجزر، هى تحت رقابة بيطرية كاملة، وحذرت المواطنين من شراء اى لحوم خالية من الأختام.

وسبق وأعلنت مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء فى بيان، أنه فى إطار جهودها قامت لجنة برئاسة الدكتورة عبير حجاب مدير عام الطب البيطري بحملة مشتركة مع قسم مباحث التموين ومديرية التموين ومديرية الصحة، ومرت اللجنة على الأسواق ومحلات الجزارة بمدينة العريش، وتم ضبط كميات من لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتنفيذا لقرار النيابة تم إعدامها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح البيان أن الكميات جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و تضمنت 95 طبق بانيه، 54 طبق لحم جاموسي،18 كجم لحم برازيلي موزة مجمدة غير صالحة ، 89 دجاجة كاملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي،163 كجم دهون واحشاء داخلية غير مدون عليها أي بيانات، و6 كجم صدور وأوراك دجاج مجمدة بدون أي بيانات، 28 كجم أوراك رومي غير مدون عليها أي بيانات، 45 طبق كبدة غير صالح للاستهلاك الآدمي، و115 كجم لحوم أجزاء أمامية، 8 كجم سجق، 22 كجم لحم قطع، 20 كجم سمك سردين مجمد لايوجد عليه أي بيانات، 15 كجم أسماك مكرونة مجمدة ، و4 كجم كفتة أرز منتهية الصلاحية، 29 كجم لانشون منتهي الصلاحية.

كما أعلنت تنفيذها حملة على الأسواق ومحلات الجزارة بمدينة العريش ضبط 1كجم كفتة مصنعة منتهية الصلاحية، 1كجم بانية غير صالح للاستهلاك الآدمي، 1كجم برجر مصنع منتهي الصلاحية، نصف كيلو كبد وقوانص غير صالح للاستهلاك الادمي، 2 فرخة كاملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عمل (2) محضر بمعرفة الأجهزة المرافقة،و محضر ضبط لعدد 16 كرتونة لحوم مجمدة منتهية الصلاحية متوسط وزن الكرتونة 20 ك، وسحب 3 عينات نصف ك لحوم مفرومة 1 عينة نصف ك قطع لحمة 1 عينة 1.5 ك كبده مجمدة للتأكد من صلاحية هذه المنتجات.