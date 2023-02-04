القبض على المتهمين بسلخ الحيوانات النافقة فى بلبيس بالشرقية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن سلخ شخصين إحدى الدواب النافقة بجانب أحد المجارى المائية بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما ("لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وسلخهما الحيوانات النافقة لبيع جلودها بقصد تحقيق الربح المادى، وأرشدا عن الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.