اليوم السابع
Ads
السبت، 04 فبراير 2023 12:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على المتهمين بسلخ الحيوانات النافقة فى بلبيس بالشرقية

السبت، 04 فبراير 2023 11:10 ص
القبض على المتهمين بسلخ الحيوانات النافقة فى بلبيس بالشرقية حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن سلخ شخصين إحدى الدواب النافقة بجانب أحد المجارى المائية بالشرقية.
 
بالفحص أمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما ("لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وسلخهما الحيوانات النافقة لبيع جلودها بقصد تحقيق الربح المادى، وأرشدا عن الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

التعدى على حيوانات

سلخ حيوانات

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة