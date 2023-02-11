ضبط 75 قضية مخدرات فى محيط الأندية الرياضية بقيمة 4 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة، بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والأكشاك.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الإعلام والعلاقات) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة، استهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والأكشاك على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 4 أيام عن ضبط (75) قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (94) متهم، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (31,270 كيلو جرام)، و كمية من مخدر البانجو وزنت (12,530كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (7,970 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (2٫580 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (250 جرام)، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت (180 جرام)، (5315) قرص ترامادول، (1260) قرص مؤثر، تنفيذ (70) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (مبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية " – فرد روسى - 3 فرد خرطوش- طبنجة صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –عدد 98 هاتف محمول – 10 سيارات – 11 دراجة نارية – 24 قطعة سلاح أبيض – 6 ميزان).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (4,153,800 جنيه تقريباً).