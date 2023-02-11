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صحيفة: تساؤلات حول حفظ الوثائق السرية الأمريكية بعد انضمام بنس للقائمة

السبت، 11 فبراير 2023 11:30 ص
صحيفة: تساؤلات حول حفظ الوثائق السرية الأمريكية بعد انضمام بنس للقائمة مايك بنس ودونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI عثر على وثيقة سرية واحدة بعد تفتيش منزل نائب الرئيس السابق مايك بنس في ولاية إنديانا، لمدة خمس ساعات يوم الجمعة، على حد قول أحد مستشاري بنس.

واعتبرت "نيويورك تايمز" أن الكشف جدد التساؤلات حول كيفية التعامل مع المواد السرية على أعلى المستويات الحكومية، حيث كان كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، موضوع تحقيقات المستشار الخاص في هذه المسألة.

وكان بنس ومساعدوه قد وافقوا على البحث بعد أن اكتشفوا عددًا قليلاً من الوثائق السرية هناك الشهر الماضي، كما أسفر البحث الذي وصفه المستشار بأنه "شامل وغير مقيد"، عن ست صفحات إضافية بدون مثل علامة "سرى" عليها.

وأضاف ديفين أومالي، مستشار بنس، أن "نائب الرئيس وجه فريقه القانوني لمواصلة تعاونه مع السلطات المختصة وأن يكون شفافًا تمامًا من خلال الانتهاء من هذه المسألة".

وأوضحت الصحيفة أن آل بنس كانوا مسافرين عندما جرت عملية التفتيش، والتي جاءت بعد يوم من ورود تقارير تفيد بأن بنس تلقى مذكرة استدعاء من المستشار الخاص الذي يحقق في جهود الرئيس السابق دونالد ترامب للتشبث بالسلطة بعد خسارته انتخابات عام 2020.

وأثار التفتيش، الذي جاء نتيجة اتفاق مع وزارة العدل ، شكوكًا وغضبًا داخل الدائرة الصغيرة من المستشارين المقربين من نائب الرئيس السابق.

 

وكان فريق بنس يتفاوض بهدوء على شروط التفتيش عندما تسربت تقارير المحادثات إلى وسائل الإعلام. ويلقي مساعدوه باللوم على وزارة العدل ، ومن المرجح أن تؤثر هذه التجربة على التفاعلات المستقبلية المتعلقة بتحقيق الوزارة بشأن ترامب ، كما قال شخص مطلع على الموقف.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أن كشف الرئيس الأمريكى بايدن أن مساعديه قد اكتشفوا وثائق سرية خاصة بعمله كنائب للرئيس في منزله في ويلمنجتون  ، فتش مساعدو بنس منزله بدافع الحذر. ووجدوا وثائق عليها علامات سرية وأبلغوا وزارة العدل

 

 

 


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البيت الأبيض

السياسة الامريكية



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