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سقوط 7 متهمين بغسل 26 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات بالجمالية

السبت، 11 فبراير 2023 11:58 ص
سقوط 7 متهمين بغسل 26 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات بالجمالية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص "لـ4 منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة.
 
وكشفت التحريات اتجار المتهمين فى المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 26 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المخدرات

الأمن الوطنى

المواد المخدرة

قسم شرطة الجمالية

أخبار الحوادث



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