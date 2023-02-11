سقوط عنصر مسلح قبل ترويجه 250 جراما من مخدر الآيس فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عنصر مسلح يقيم بشارع السوق دائرة مركز المنشأه بمحافظة سوهاج بحوزته 250 جراما من مخدر الآيس، وفرد روسي و 3 طلقات مبلغ مالى 500 جنيه، وهاتف، ودراجة نارية بدون لوحات.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، ومدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام قيام عنصر مسلح يقيم بدائرة مركز ومدينة المنشاه جنوب محافظة سوهاج بجلب كمية من مخدر الايس تمهيدا لترويجها على العملاء متخذا من دائرة قسم أول سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنه متلبس بالحرز والحيازة.

وكشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج ، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج سلام س. س . ع مواليد 1999 عاطل ومقيم شارع السوق مركز المنشاه بجلب كمية كبيرة من مخدر الايس" الشابو" بقصد الإتجار وتوزيعها بدائرة قسم أول سوهاج.

عقب إستصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المتحرى بكمين أعد له بمحيط مركز شباب الري دائرة قسم أول سوهاج وبحوزته بحوزته 250 جراما من مخدر الايس " الشابو"، وفرد روسي و 3 طلقات، ومبلغ مالى 500 جنيه، وهاتف محمول، ودراجة نارية بدون لوحات.

وأشارت التحريات أن المتحرى عنه مطلوب في جناية مخدرات 2021 ومحكوم عليه بالحبس غيابيا 3سنوات، ومطلوب أيضا في جناية سلاح 2021 حكم غيابى 3 سنوات، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مخدرات لسنة 2023، ومطلوب الحكم عليه في 2حكم جزئي

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح بقصد الدفاع الدراجة بقصد التنقل، فتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.