سقوط عاطل بحوزته سلاح وكمية من مخدر الشابو قبل ترويجها بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل يقيم ناحية قرية تونس دائرة مركز شرطة سوهاج بحوزته ربع كيلو من مخدر الشابو، وسلاح أبيض وهاتف محمول، وميزان حساس ومبلغ مالى 450 جنيها، وذلك في كمين أعد له بجوار مركز شباب تونس.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج بجلب كمية من مخدر الآيس تمهيدا لترويجها على العملاء متخذا من دائرة مركز سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنه متلبس بالحرز والحيازة.

وكشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج ، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج عن جلب ع . ا . ع مواليد 1985 عاطل ويقيم بناحية قرية تونس دائرة مركز شرطة سوهاج المواد المخدرة خاصة مخدر الشابو.

عقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت جهود المامورية عن ضبط المتحرى بكمين أعد له بمحيط مركز شباب تونس دائرة مركز شرطة سوهاج وبحوزته ربع كيلو من مخدر الشابو، وسلاح أبيض وهاتف محمول، وميزان حساس ومبلغ مالى 450 جنيه حصيلة البيع.

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح بقصد الدفاع، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.