ولم ترد أنباء على الفور عن أي أضرار أو إصابات، وأشار المكتب إلى أن مكان الزلزال هو نفسه الذي وقع يوم الأربعاء الماضي والذي بلغت قوته 5.4 درجة، ولم يتضح على الفور ما إذا كان الزلزالان مرتبطان أم لا.