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إنقاذ رضيع تركي فى ولاية "هطاي" بعد قضاء 6 أيام تحت الأنقاض.. صور

السبت، 11 فبراير 2023 02:52 م
إنقاذ رضيع تركي فى ولاية "هطاي" بعد قضاء 6 أيام تحت الأنقاض.. صور الرضيع التركى
كتب عبد الوهاب الجندى

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تمكنت فرق الإنقاذ التركية، اليوم السبت، من إنقاذ رضيع عمره شهرين في ولاية "هطاي" من تحت أنقاض الزلزال المدمر، بعد مرور 128 ساعة تحت الركام.

كما تمكنت فرق الإنقاذ التركية بولاية قهرمان مرعش، من إنقاذ مسنة تبلغ من العمر 70 عاما، وذلك بعد مرور 122 ساعة على بقائها تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي.

هذا وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 21.043 قتيلا، مؤكدا "أن 14 مليون مواطن تضرروا من الزلزال الذي وقع الإثنين الماضي".

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن عدد المتضررين من الزلزال في المناطق المنكوبة ومحيطها قد يصل إلى 20 مليون مواطن، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ والبحث انتهت في بعض المدن والمناطق المتضررة.

وأضاف الرئيس التركي، أن الزلزال الأخير أحدث دمارا في مساحة 500 كيلومتر، كاشفا عن ارتفاع عدد جرحى الزلزال في تركيا إلى أكثر من 80 ألفا.

وتعهد أردوغان قائلا:  "نعد شعبنا بأن ننجز عملية إعادة الإعمار في غضون عام واحد فقط"، موضحا أن 160 ألف عامل في البحث والإنقاذ من داخل تركيا وخارجها يواصلون العمل بالليل والنهار.

الرضيع التركي
الرضيع التركي

 

نقل الرضيع
نقل الرضيع

 

عملية إنقاذ الرضيع
عملية إنقاذ الرضيع

 


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